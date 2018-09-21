Путин и Трамп приглашены на бой Нурмагомедов — Макгрегор

Вашингтон, , 14:07 — REGNUM На бой российского мастера смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с его ирландским визави Конором Макгрегором приглашен президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

По сведениям портала TMZ Sports, Дана Уайт направил Владимиру Путину и Дональду Трампу VIP-приглашения на бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Ранее сообщалось, что схватка двух бойцов смешанного стиля состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Нью-Йорке прошла первая пресс-конференция, посвящённая поединку UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Ирландец в ходе мероприятия непрерывно оскорблял российского спортсмена, некоторые из оскорблений были очень личными.

Читайте также: Макгрегор не постеснялся в выражениях в адрес Нурмагомедова