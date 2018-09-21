Чемпион мира Джилардино ушёл из профессионального футбола

Рим, , 13:36 — REGNUM Чемпион мира по футболу 2006 года, бывший форвард сборной Италии Альберто Джилардино завершил свою профессиональную карьеру. Однако большой спорт он покидать не собирается. Об этом сообщается на сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Теперь 36-летний итальянец планирует попробовать себя в роли тренера и уже получил тренерскую лицензию.

Свою футбольную карьеру Джилардино начинал в клубе «Пьяченцце» в 1999 году. Следующий сезон он провёл в «Вероне». Также играл за «Милан», «Фиорентину», «Дженоа». В августе 2012 года перешёл в «Болонью». А через три года подписал контракт с «Палермо». В его активе победа в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира в составе «Милана». Вместе со сборной Италии в 2006 году он стал чемпионом мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Московский "Локомотив" хочет приобрести Альберто Джилардино