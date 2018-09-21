Теннисистка Екатерина Макарова не прошла квалификацию турнира WTA в Китае

Ухань, Китай, , 13:23 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Макарова не прошла в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском городе Ухань. Об этом говорится на сайте WTA.

Отмечается, что спортсменка из России уступила в трех сетах 164-й ракетке мира австралийке Лезетт Кабрере. Матч продолжался более двух часов и окончился победой теннисистки из Австралии (6:1, 4:6, 6:3). Теперь Кабрера сразится за выход в основную сетку турнира с китаянкой Ван Яфань.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября о завершении своей карьеры объявил канадский теннисист Даниэль Нестор. В активе спортсмена победы на 91 турнире, восемь раз Нестор становился победителем турниров серии «Большого шлема» и четырежды становился чемпионом итогового турнира. Также на его счету «золото» Олимпиады-2000 в Сиднее.

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