Макгрегор заключил новый контракт с UFC

Лас-Вегас, США, , 09:09 — REGNUM Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает ESPN со ссылкой на источник.

По данным издания, новый контракт рассчитан на шесть поединков, включая бой с российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым. Условия соглашения не разглашаются.

Напомним, титульный бой в легком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября на стадионе в Лас-Вегасе в США. Билеты на поединок были раскуплены поклонниками единоборств уже через несколько минут после начала продаж.

Ранее Нурмагомедов заявил, что предстоящий бой станет самым ожидаемым в истории UFC. По его словам, у Макгрегора есть только один шанс на победу — лаки панч (счастливый удар).

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