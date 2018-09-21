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Макгрегор заключил новый контракт с UFC

Спорт

Новый контракт рассчитан на шесть поединков

Лас-Вегас, США, 21 сентября 2018, 09:09 — REGNUM  Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает ESPN со ссылкой на источник.

По данным издания, новый контракт рассчитан на шесть поединков, включая бой с российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым. Условия соглашения не разглашаются.

Напомним, титульный бой в легком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября на стадионе в Лас-Вегасе в США. Билеты на поединок были раскуплены поклонниками единоборств уже через несколько минут после начала продаж.

Ранее Нурмагомедов заявил, что предстоящий бой станет самым ожидаемым в истории UFC. По его словам, у Макгрегора есть только один шанс на победу — лаки панч (счастливый удар).

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