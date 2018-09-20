«Олимпиакос» и «Бетис» голов не забили

Афины , , 23:56 — REGNUM 20 сентября на стадионе «Георгиос Караискакис» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Олимпиакос» и «Бетис». Противостояние завершилось паритетом сторон — 0:0.

Статистика матча («Олимпиакос"/"Бетис»)

Удары 7/8

Удары в створ 5/4

Процент владения 31%/69%

Нарушения правил 16/9

Поданные угловые 1/6

Набрав 1 очко «Олимпиакос» поднялся на 2-ю строчку таблицы группы F. «Бетис» с тем же количеством очков занял 3-е место.

Стартовые составы на матч:

«Олимпиакос»: Янниотис, Элабделлау, Мерия, Цимикас, Вукович, Камара, Бухалакис, Фортунис, Фетфацидис, Каштелу, Хассан.

«Бетис»: Роблес, Гарсия, Сидней, Манди, Тельо, Гуардадо, Барраган, Ло Чельсо, Леон, Морон, Хоакин.

Главный арбитр матча: Даниэль Стенфански.

Предупреждения: Бухалакис — 21, Цимикас — 32, Каналес — 76, Инуи — 85.

Удаления: Цимикас — 74.