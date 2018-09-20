«Баффало Сейбрз» согласовали новый контракт с Сэмом Райнхартом

Баффало, США, , 23:55 — REGNUM 22-летний форвард «Баффало Сейбрз» Сэм Райнхарт подписал двухлетний контракт со своей командой на сумму 7,3 миллиона долларов США. Сэм Райнхарт — сын именитого защитника НХЛ прошлых лет Пола Райнхарта, был выбран «клинками» под общим вторым номером драфта 2014 года и с того момента стал одним из ключевых игроков команды. На счету молодого вингера 249 игр в НХЛ и 140 (65 голов и 75 передач) набранных очков. Прошедший сезон канадца в составе «клинков» стал самым результативным для игрока, 50 очков ровно во всех 82-х матчах регулярного сезона НХЛ. В прошлом сезоне Сэм стал третьим по результативности в команде и поделил первое место по голам с Джеком Айкелем.

Контракт Сэма рассчитан на два сезона со средним окладом в 3,65 миллиона долларов США за год.

Сэм начал оправдывать возложенные на него надежды в «Баффало». Команда по-прежнему переживает время перестройки, но грядущий сезон станет для «Баффало» особенным. По итогам анонимного голосования между игроками НХЛ, большинство высказалось о вероятном выходе в раунд плей-офф двух команд, которые давно этого не делали, а именно «Баффало Сейбрз» и «Аризона Койотис».