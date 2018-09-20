«Спортинг» уверенно обыграл «Карабах» в матче Лиги Европы

Лиссабон, , 23:54 — REGNUM 20 сентября на стадионе «Жозе Алваладе» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Спортинг» и «Карабах». Противостояние завершилось победой португальской команды.

Первый мяч в дебюте второй половины матча забил 21-летний бразильский форвард Рафаэль Диас после голевой передачи Нани — 1:0. На 88-й минуте Джоване Кабраль удвоил преимущество лиссабонской команды — 2:0.

Статистика матча («Спортинг"/"Карабах»)

Удары 5/5

Удары в створ 2/2

Процент владения 53%/47%

Нарушения правил 9/16

Поданные угловые 9/2

Набрав 3 очка «Спортинг» занял вторую строчку в группе E. «Карабах» без очков расположился одной позицией ниже.

Стартовые составы на матч:

«Спортинг»: Сален, Коатес, Акунья, Матье, Ристовски, Фернандеш, Батталья, Нани, Диас, Гудель, Монтеро.

«Карабах»: Вагнер, Медведев, Жезничак, Гусейнов, Герье, Гараев, Мадатов, Зубир, Озобич, Диниев, Эмегара.

Главный арбитр матча: Франсуа Летексье.

Предупреждения: Мадатов — 33.

Голы: Диас 54 — 1:0, Кабраль 88 — 2:0.