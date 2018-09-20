«Зенит» разделил очки с «Копенгагеном» в первом туре Лиги Европы

Копенгаген, , 23:53 — REGNUM 20 сентября на стадионе «Паркен» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Копенгаген» и «Зенит». Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Первый мяч под занавес первой половины матча забил вингер национальной сборной Словакии Роберт Мак, замкнув передачу Себастьяна Дриусси — 0:1. На 63-й минуте Пьерос Сотериу вновь сделал счет равным — 1:1.

Статистика матча («Копенгаген"/"Зенит»)

Удары 11/7

Удары в створ 5/2

Процент владения 56%/44%

Нарушения правил 13/10

Поданные угловые 5/2

Набрав первое очко в Лиге Европы «Зенит» занял 2-ю строчку в группе C. «Копенгаген» с тем же количеством очков расположился позицией ниже.

Стартовые составы на матч:

«Копенгаген»: Йоронен, Бьелланд, Вавро, Боилесен, Анкерсен, Фишер, Томсен, Зека, Сков, Гдойе, Сотериу.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Смольников, Паредес, Дриусси, Кузяев, Мак, Ерохин, Дзюба.

Главный арбитр матча: Георги Кабаков.

Предупреждения: Боилесен — 37, Бьелланд — 69, Дзюба — 90, Маркизио — 90+5, Папаяннопулос — 90+5.

Голы: Мак 44 — 0:1, Сотериу 63 — 1:1.