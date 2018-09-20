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«Милан» стартовал в Лиге Европы с победы над «Дюделанжом»

Спорт

«Дюделанж» без очков опустился на последнее место в группе F. «Милан» с 3-мя очками возглавил таблицу после первого тура

Люксембург, 20 сентября 2018, 23:51 — REGNUM  20 сентября на стадионе «Жози Бартель» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Дюделанж» и «Милан». Противостояние завершилось победой «россонери».

На 59-й минуте опытный таранный форвард национальной сборной Аргентины Гонсало Игуаин открыл счет, замкнув навес Саму Кастильехо — 0:1. Этот гол стал победным для «россонери».

Статистика матча («Дюделанж"/"Милан»)

Удары 3/11

Удары в створ 1/5

Процент владения 42%/58%

Нарушения правил 17/13

Поданные угловые 3/9

«Дюделанж» без очков опустился на последнее место в группе F. «Милан» с 3-мя очками возглавил таблицу после первого тура.

Стартовые составы на матч:

«Дюделанж»: Фрисинг, Мальже, Шнелл, Премре, Эль Хрити, Круска, Штольц, Кутюрье, Стельвио, Синани, Тюрпель.

«Милан»: Рейна, Романьоли, Абате, Лаксальт, Кальдара, Маури, Бакайоко, Бертолаччи, Кастильехо, Борини, Игуаин.

Главный арбитр матча: Сдржан Йованович.

Предупреждения: Абате — 11, Романьоли — 39, Премпе — 56, Мальже — 58.

Голы: Игуаин 59 —0:1.

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