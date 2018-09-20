«Милан» стартовал в Лиге Европы с победы над «Дюделанжом»

Люксембург, 20 сентября 2018, 23:51 — REGNUM 20 сентября на стадионе «Жози Бартель» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Дюделанж» и «Милан». Противостояние завершилось победой «россонери».
На 59-й минуте опытный таранный форвард национальной сборной Аргентины Гонсало Игуаин открыл счет, замкнув навес Саму Кастильехо — 0:1. Этот гол стал победным для «россонери».
Статистика матча («Дюделанж"/"Милан»)
Удары 3/11
Удары в створ 1/5
Процент владения 42%/58%
Нарушения правил 17/13
Поданные угловые 3/9
«Дюделанж» без очков опустился на последнее место в группе F. «Милан» с 3-мя очками возглавил таблицу после первого тура.
Стартовые составы на матч:
«Дюделанж»: Фрисинг, Мальже, Шнелл, Премре, Эль Хрити, Круска, Штольц, Кутюрье, Стельвио, Синани, Тюрпель.
«Милан»: Рейна, Романьоли, Абате, Лаксальт, Кальдара, Маури, Бакайоко, Бертолаччи, Кастильехо, Борини, Игуаин.
Главный арбитр матча: Сдржан Йованович.
Предупреждения: Абате — 11, Романьоли — 39, Премпе — 56, Мальже — 58.
Голы: Игуаин 59 —0:1.