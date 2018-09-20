«Айнтрахт» одержал волевую победу над «Марселем» в первом туре Лиги Европы

Париж, , 21:57 — REGNUM 20 сентября на стадионе «Велодром» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Марсель» и «Айнтрахт». Противостояние завершилось волевой победой гостей — 1:2.

В дебюте матча аргентинский атакующий полузащитник Лукас Окампос открыл счет, замкнув навес Флориана Товена — 1:0. На 52-й минуте Лукас Торро вновь сделал счет равным — 1:1. Результативную передачу на свой счет записал Джонатан де Гузман. Несмотря на меньшинство, на 89-й минуте немецкий клуб все же смог выйти вперед благодаря голу Луки Йовича — 1:2.

Статистика матча («Марсель»/»Айнтрахт»)

Удары 14/8

Удары в створ 7/4

Процент владения 64%/36%

Нарушения правил 8/10

Поданные угловые 11/3

«Марсель», потерпев поражение, опустился на последнее место группы H без очков. «Айнтрахт» с 3-мя очками занял первую позицию.

Стартовые составы на матч:

«Марсель»: Пеле, Камара, Чалета-Цар, Сарр, Рами, Окампос, Строотманн, Товен, Лопес, Пайе, Жермен.

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Виллемс, Эбрахам, да Кошта, Де Гузман, Костич, Торрес, Хасебе, Аллер, Гачинович.

Главный арбитр матча: Матей Юг.

Предупреждения: Виллемс — 16.

Удаления: Виллемс — 59.

Голы: Окампос 3 — 1:0, Торро 52 — 1:1, Йович 89 — 1:2.