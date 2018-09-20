Гол Виллиана принес «Челси» победу над «ПАОКом» в матче Лиги Европы

Афины , , 21:50 — REGNUM 20 сентября на стадионе «Тумба» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «ПАОК» и «Челси». Противостояние завершилось минимальной победой «пенсионеров» со счетом 1:0.

Единственный мяч в дебюте первой половины матча забил вингер национальной сборной Бразилии Виллиан, замкнув передачу Росса Баркли — 0:1.

Статистика матча («ПАОК»/»Челси»)

Удары 3/17

Удары в створ 1/6

Процент владения 34%/66%

Нарушения правил 5/13

Поданные угловые 4/11

Набрав 3 очка, «Челси» занял вторую позицию в группе L. «ПАОК» без очков идет строчкой ниже.

Стартовые составы на матч:

«ПАОК»: Пасхалакис, Варела, Тошка, Виейринья, Хачериди, Маурисио, Эль-Каддури, Вернблум, Шахов, Жаба, Пелкас.

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Заппакоста, Кристенсен, Канте, Жоржиньо, Баркли, Педро, Мората, Виллиан.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Предупреждения: Вернблум — 88, Аспиликуэта — 90, Рюдигер — 90+2, Варда — 90+3, Эль-Каддури — 90+3.

Голы: Виллиан 7 — 0:1.