Гол Виллиана принес «Челси» победу над «ПАОКом» в матче Лиги Европы

Афины , 20 сентября 2018, 21:50 — REGNUM 20 сентября на стадионе «Тумба» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «ПАОК» и «Челси». Противостояние завершилось минимальной победой «пенсионеров» со счетом 1:0.
Единственный мяч в дебюте первой половины матча забил вингер национальной сборной Бразилии Виллиан, замкнув передачу Росса Баркли — 0:1.
Статистика матча («ПАОК»/»Челси»)
Удары 3/17
Удары в створ 1/6
Процент владения 34%/66%
Нарушения правил 5/13
Поданные угловые 4/11
Набрав 3 очка, «Челси» занял вторую позицию в группе L. «ПАОК» без очков идет строчкой ниже.
Стартовые составы на матч:
«ПАОК»: Пасхалакис, Варела, Тошка, Виейринья, Хачериди, Маурисио, Эль-Каддури, Вернблум, Шахов, Жаба, Пелкас.
«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Заппакоста, Кристенсен, Канте, Жоржиньо, Баркли, Педро, Мората, Виллиан.
Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.
Предупреждения: Вернблум — 88, Аспиликуэта — 90, Рюдигер — 90+2, Варда — 90+3, Эль-Каддури — 90+3.
Голы: Виллиан 7 — 0:1.