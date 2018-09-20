«Краснодар» начал Лигу Европы с минимальной победы над «Акхисаром»

Анкара, 20 сентября 2018, 21:48 — REGNUM 20 сентября на стадионе «Спор Тото Акхисар» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Акхисар» и «Краснодар». Противостояние завершилось победой «быков».
Единственный мяч на 26-й минуте забил оттянутый форвард сборной Швеции Виктор Классон после передачи Шарля Каборе — 0:1.
Статистика матча («Акхисар»/»Краснодар»)
Удары 16/12
Удары в створ 6/4
Процент владения 45%/55%
Нарушения правил 10/12
Поданные угловые 4/6
Набрав 3 очка, «Краснодар» занял вторую строчку группы J. «Акхисар Беледиеспор» без очков опустился на 3-ю позицию.
Стартовые составы на матч:
«Акхисар»: Озтюрк, Вршаевич, Юмлу, Османпаша, Келес, Вурал, Сиссоко, Жозуэ, Регаттен, Сержиньо, Селезнев.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Стоцкий, Мамаев, Каборе, Ари, Классон, Вандерсон.
Главный арбитр матча: Вилли Невалайнен.
Предупреждения: Селезнев — 11, Каборе — 37, Мартынович — 81.
Голы: Классон 26 — 0:1.