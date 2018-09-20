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«Краснодар» начал Лигу Европы с минимальной победы над «Акхисаром»

Спорт

Набрав 3 очка, «Краснодар» занял вторую строчку группы J. «Акхисар Беледиеспор» без очков опустился на 3-ю позицию

Анкара, 20 сентября 2018, 21:48 — REGNUM  20 сентября на стадионе «Спор Тото Акхисар» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Акхисар» и «Краснодар». Противостояние завершилось победой «быков».

Единственный мяч на 26-й минуте забил оттянутый форвард сборной Швеции Виктор Классон после передачи Шарля Каборе — 0:1.

Статистика матча («Акхисар»/»Краснодар»)

Удары 16/12

Удары в створ 6/4

Процент владения 45%/55%

Нарушения правил 10/12

Поданные угловые 4/6

Набрав 3 очка, «Краснодар» занял вторую строчку группы J. «Акхисар Беледиеспор» без очков опустился на 3-ю позицию.

Стартовые составы на матч:

«Акхисар»: Озтюрк, Вршаевич, Юмлу, Османпаша, Келес, Вурал, Сиссоко, Жозуэ, Регаттен, Сержиньо, Селезнев.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Стоцкий, Мамаев, Каборе, Ари, Классон, Вандерсон.

Главный арбитр матча: Вилли Невалайнен.

Предупреждения: Селезнев — 11, Каборе — 37, Мартынович — 81.

Голы: Классон 26 — 0:1.

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