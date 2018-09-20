«Краснодар» начал Лигу Европы с минимальной победы над «Акхисаром» Спорт Набрав 3 очка, «Краснодар» занял вторую строчку группы J. «Акхисар Беледиеспор» без очков опустился на 3-ю позицию Анкара, , 21:48 — REGNUM 20 сентября на стадионе «Спор Тото Акхисар» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Акхисар» и «Краснодар». Противостояние завершилось победой «быков». Единственный мяч на 26-й минуте забил оттянутый форвард сборной Швеции Виктор Классон после передачи Шарля Каборе — 0:1. Статистика матча («Акхисар»/»Краснодар») Удары 16/12 Удары в створ 6/4 Процент владения 45%/55% Нарушения правил 10/12 Поданные угловые 4/6 Набрав 3 очка, «Краснодар» занял вторую строчку группы J. «Акхисар Беледиеспор» без очков опустился на 3-ю позицию. Стартовые составы на матч: «Акхисар»: Озтюрк, Вршаевич, Юмлу, Османпаша, Келес, Вурал, Сиссоко, Жозуэ, Регаттен, Сержиньо, Селезнев. «Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Стоцкий, Мамаев, Каборе, Ари, Классон, Вандерсон. Главный арбитр матча: Вилли Невалайнен. Предупреждения: Селезнев — 11, Каборе — 37, Мартынович — 81. Голы: Классон 26 — 0:1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter , чтобы отослать информацию редактору.