Венский «Рапид» одержал уверенную победу над «Спартаком» в матче ЛЕ

Вена, , 21:46 — REGNUM 20 сентября на стадионе «Альянц» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Рапид» и «Спартак». Противостояние завершилось поражением «красно-белых» со счетом 0:1.

На 50-й минуте 19-летний турецкий центральный защитник Мерт Мюлдюр открыл счет — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Томас Мург. Через 18 минут Томас Мург удвоил преимущество австрийской команды в счете — 2:0.

Статистика матча («Рапид»/»Спартак»)

Удары 10/5

Удары в створ 6/2

Процент владения 43%/57%

Нарушения правил 16/6

Поданные угловые 2/4

Набрав 3 очка, «Рапид» возглавил таблицу группы G. «Спартак» без очков занял последнее четвертое место.

Стартовые составы на матч:

«Рапид»: Штребингер, Мюлдюр, Барач, Зоннляйтнер, Потцманн, Шваб, Мург, Кнасмюлльнер, Любичич, Иван, Алар.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Тимофеев, Фернандо, Зобнин, Ломовицкий, Роша, Зе Луиш.

Главный арбитр матча: Алайн Бьери.

Предупреждения: Любичич — 11, Зе Луиш — 32, Ломовицкий — 70.

Голы: Мюлдюр 50 — 1:0, Мург 68 — 2:0.