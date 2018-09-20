Венский «Рапид» одержал уверенную победу над «Спартаком» в матче ЛЕ

Вена, 20 сентября 2018, 21:46 — REGNUM 20 сентября на стадионе «Альянц» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Рапид» и «Спартак». Противостояние завершилось поражением «красно-белых» со счетом 0:1.
На 50-й минуте 19-летний турецкий центральный защитник Мерт Мюлдюр открыл счет — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Томас Мург. Через 18 минут Томас Мург удвоил преимущество австрийской команды в счете — 2:0.
Статистика матча («Рапид»/»Спартак»)
Удары 10/5
Удары в створ 6/2
Процент владения 43%/57%
Нарушения правил 16/6
Поданные угловые 2/4
Набрав 3 очка, «Рапид» возглавил таблицу группы G. «Спартак» без очков занял последнее четвертое место.
Стартовые составы на матч:
«Рапид»: Штребингер, Мюлдюр, Барач, Зоннляйтнер, Потцманн, Шваб, Мург, Кнасмюлльнер, Любичич, Иван, Алар.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Тимофеев, Фернандо, Зобнин, Ломовицкий, Роша, Зе Луиш.
Главный арбитр матча: Алайн Бьери.
Предупреждения: Любичич — 11, Зе Луиш — 32, Ломовицкий — 70.
Голы: Мюлдюр 50 — 1:0, Мург 68 — 2:0.