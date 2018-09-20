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WADA обещает строго контролировать Российское антидопинговое агентство

Спорт

В WADA осознают, что восстановление статуса РУСАДА «понравится не всем»

WADA обещает строго контролировать Российское антидопинговое агентство
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Монреаль, Канада, 20 сентября 2018, 20:52 — REGNUM  Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено продолжать осуществлять строгий контроль за деятельностью Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после восстановления его в правах. Об этом говорится в распространённом 20 сентября заявлении организации.

Как отмечается, в WADA понимают, что решение о восстановлении РУСАДА «понравится не всем».

«Понятны опасения, связанные с возможной реабилитацией нарушителей. Давление на WADA для обеспечения того, чтобы российский спорт был действительно чистым сейчас и в будущем, — это то, что мы ощущаем крайне остро, и мы будем поддерживать самый высокий уровень контроля за деятельностью и независимостью РУСАДА», — говорится в сообщении.

Напомним, члены исполнительного комитета WADA на заседании 20 сентября большинством голосов признали Российское антидопинговое агентство соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и приняли решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Антидопинговое агентство США назвало решение WADA «сокрушительным ударом» по спорту и нарушением прав «милионов чистых спорстменов».

Читайте ранее в этом сюжете: США: WADA нанесло «сокрушительный удар» по спорту, вернув статус РУСАДА

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