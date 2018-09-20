США: WADA нанесло «сокрушительный удар» по спорту, вернув статус РУСАДА

Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Антидопинговое агентство США (USADA) считает решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) нарушением прав «милионов чистых спорстменов». Об этом говорится в распространённом 20 сентября заявлении USADA, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Решение WADA о восстановлении России без выполнения ею всех условий «дорожной карты» сбивает с толку и не находит объяснений. На своей сегодняшней знаменательной встрече WADA направила миру чёткое послание: мы ставим желания небольшой горстки спортивных чиновников превыше прав миллионов чистых спортсменов и чаяний миллиардов поклонников спорта», — заявляют в USADA.

В этой связи американская сторона считает необходимым начать реформу Всемирного антидопингового агентства.

«Путь к новому, более сильному WADA необходимо начать сейчас. И пусть будет ясным: абсолютно ничего не изменится до тех пор, пока мы, антидопинговое сообщество, не начнём работу по реформированию WADA», — отмечается в заявлении.

Напомним, члены исполнительного комитета WADA на заседании 20 сентября большинством голосов признали РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и приняли решение о восстановлении агентства в правах «при соблюдении строгих условий».

В частности, до конца текущего года Российское антидопинговое агентство должно будет предоставить в распоряжение WADA образцы Московской антидопинговой лаборатории. В противном случае РУСАДА может быть вновь лишено статуса. Соответствующая рекомендация ранее поступила от комитета WADA по соответствию.

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