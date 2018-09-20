МОК отреагировал на решение WADA о восстановлении статуса РУСАДА

Лозанна, Швейцария, , 17:41 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) принял к сведению решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщила 20 сентября пресс-служба МОК.

«Мы принимаем к сведению решение, принятое исполнительным комитетом WADA, в состав которого входит равное число представителей правительств и спортивного движения», — говорится в сообщении.

В МОК также констатировали, что решение исполкома WADA «соответствует рекомендации независимого комитета по соответствию».

Напомним, ранее сегодня члены исполнительного комитета WADA большинством голосов признали РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и приняли решение о восстановлении статуса агентства «при соблюдении строгих условий».

В частности, до конца текущего года РУСАДА должно будет предоставить WADA данные и образцы Московской антидопинговой лаборатории. В противном случае Российское антидопинговое агентство может быть вновь лишено статуса.

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