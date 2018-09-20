Исполком WADA уже принял решение по РУСАДА — источник

Виктория, , 15:25 — REGNUM Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщил агент трёхкратного призёра Олимпийских игр по плаванию Юлии Ефимовой Андрей Митьков.

«Все заявления последних дней: комиссия атлетов ИААФ и iNADO против, комиссия атлетов МОК за — ни на что не влияющий пиар», — написал Митьков в Facebook.

Официально решение будет оглашено 20 сентября в 17:30 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на Сейшельских островах проходит заседание исполкома WADA, на котором будет вынесено решение о возможном восстановлении РУСАДА в правах. Режим мероприятия — закрытый.

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