В Дагестане для поддержки футбольного клуба создан фонд «Анжи Живи»

Махачкала, , 13:57 — REGNUM Фонд для поддержки футбольного клуба «Анжи» создан в Дагестане. Он зарегистрирован как некоммерческая организация в налоговой инспекцией Ленинского района Махачкалы. Учредителем фонда стал бывший тренер команды, футболист махачкалинского «Динамо» Алияр Исмаилов, говорится на сайте клуба.

По его словам, инициатива создания фонда принадлежит болельщикам «Анжи», которые хотят поддержать любимую команду. При этом Исмаилов отметил, что полностью справиться со всеми финансовыми проблемами клубу с помощью пожертвований, конечно, не удастся, но «помочь клубу решить проблемы с его оперативной деятельностью общими усилиями неравнодушных людей нам вполне по силам».

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Напомним, о том, что дагестанский футбольный клуб «Анжи» оказался в трудном материальном положении, стало известно летом 2018 года. Футбольная команда рисковала прекратить участие в чемпионате России из-за финансовых трудностей.

Были арестованы банковские счета клуба. А ФНС приостановила операции по единственному расчетному банковскому счету, которым клуб пользовался в последнее время. В июне 2018 года руководство «Анжи» обратилось с просьбой к правительству Дагестана о выделении около 300 млн рублей в качестве материальной поддержки, но получило отказ.

В августе болельщики махачкалинского «Анжи» обратились с петицией с просьбой спасти футбольный клуб от закрытия на имя президента России Владимира Путина, главы Дагестана Владимира Васильева, бизнесменов Сулеймана Керимова и Алишера Усманова.

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