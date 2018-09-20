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Франция и Бельгия делят первое место в турнирной таблице ФИФА

Спорт

Сборные Франции и Бельгии набрали по 1729 очков

Париж, 20 сентября 2018, 13:55 — REGNUM  Впервые за 25 лет Франция и Бельгия находятся на вершине рейтинга ФИФА, сообщает 20 сентября Europe1.

Сборные Франции и Бельгии набрали по 1729 очков. Две победы Бельгии, особенно против Исландии (3:0), позволили сборной оказаться на одной позиции с Францией. В то же время французская сборная сыграла вничью с Германией и обыграла Нидерланды (2:1).

Российская Федерация улучшила свои позиции, поднявшись на 46 место в таблице.

Рейтинг ФИФА — система ранжирования национальных сборных по футболу. Впервые она была введена в 1993 году для отражения показателя силы сборной команды на текущий момент.

Напомним, команда Франции стала чемпион мира в июле 2018 года, впервые с мая 2002 года.

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Футбол
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