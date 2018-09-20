Сборная России поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

Цюрих, Швейцария, , 12:24 — REGNUM В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) российская национальная сборная поднялась с 49-го на 46-е место. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 20 сентября на сайте спортивной организации.

Следует отметить, что положение сборной России по футболу улучшилось после того, как российские футболисты разгромили в товарищеском матче сборную Чехии (5:1) и переиграли сборную Турции (2:1). В активе команды Станислава Черчесова стало 1423 балла. На первом месте рейтинга находятся сборные Франции и Бельгии, набравшие по 1729 баллов. У национальной команды Бразилии 1663 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября возглавлявший сборную Чехии с июля 2016 года главный тренер команды Карел Яролим покинул свой пост после разгромного поражения от сборной России.

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