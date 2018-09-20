Четверг, 20 Сентября 2018 года
12:33:30 МСК

Сборная России поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА

Спорт

На первом месте рейтинга находятся сборные Франции и Бельгии

Цюрих, Швейцария, 20 сентября 2018, 12:24 — REGNUM  В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) российская национальная сборная поднялась с 49-го на 46-е место. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 20 сентября на сайте спортивной организации.

Следует отметить, что положение сборной России по футболу улучшилось после того, как российские футболисты разгромили в товарищеском матче сборную Чехии (5:1) и переиграли сборную Турции (2:1). В активе команды Станислава Черчесова стало 1423 балла. На первом месте рейтинга находятся сборные Франции и Бельгии, набравшие по 1729 баллов. У национальной команды Бразилии 1663 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября возглавлявший сборную Чехии с июля 2016 года главный тренер команды Карел Яролим покинул свой пост после разгромного поражения от сборной России.

Читайте также: Главный тренер сборной Чехии уволен после разгромного поражения от России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить