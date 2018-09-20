Нурмагомедов назвал работу USADA «излишне политизированной»

Москва, , 12:08 — REGNUM В деятельности американского антидопингового агентства USADA «слишком много политики». Об этом в своем Twitter написал 20 сентября российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

По его словам, USADA — «организация №1» по количеству нехороших сотрудников. Также российский боец отметил, что в ее деятельности «слишком много политики». Таким образом, вероятно, Нурмагомедов отреагировал на минимальный срок дисквалификации бойца Джона Джонса, провалившего повторный тест на допинг.

https://twitter.com/TeamKhabib/status/1042568945666912256

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября глава американского антидопингового агентства USADA Трэвис Таргайт высказал недовольство решением комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства WADA, который рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить в правах РУСАДА.

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