WADA обсудит восстановление РУСАДА в правах в закрытом режиме

Виктория, , 11:50 — REGNUM Заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), посвященное в том числе возможному восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), проходит на Сейшельских островах 20 сентября в закрытом режиме, передает RT.

Российская организация не представлена на заседании, сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Ни один гражданин России не входит в исполком WADA, в повестку закрытого заседания не включено выступление российских представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, РУСАДА было лишено своего статуса в ноябре 2015 года после обвинений о якобы подмене допинг-проб и утаивании сведений о применении допинга российскими спортсменами. Лишение РУСАДА аккредитации повлекло за собой санкции против ВФЛА, запрет российского флага на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и отказ российской сборной в допуске на Игры в Пхенчхане.

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