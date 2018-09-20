Глава IBO считает Поветкина опасным соперником для Джошуа в бою за титул

Москва, , 09:42 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин является опасным соперником для британца Энтони Джошуа, заявил глава Международной боксерской организации (IBO) Эд Ливайн.

«Считаю Поветкина очень опасным соперником для Джошуа в бою за титул», — цитирует «Р-Спорт» Ливайна.

Он напомнил, что Поветкин находится на первой строчке рейтинга IBO и заслужил возможность провести чемпионский бой, однако в тяжелом весе «один удар может все изменить».

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Напомним, поединок между Поветкиным и Джошуа состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Российский боксер за свою карьеру провёл 35 поединков, в которых одержал 34 победы (24 — нокаутом). На счету Джошуа 21 бой и 21 победа (20 — нокаутом).

Ранее Поветкин посоветовал Джошуа не торопиться с громкими заявлениями о результате их поединка.

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