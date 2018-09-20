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Чемпион мира по боксу Бенавидес провалил допинг-тест

Спорт

По факту нарушения боксером из США антидопинговых правил проводится проверка

Чемпион мира по боксу Бенавидес провалил допинг-тест
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Поймали с поличным

Вашингтон, 20 сентября 2018, 09:37 — REGNUM  В допинг-пробе боксера из США Дэвида Бенавидеса, взятой 27 августа 2018 г. во внесоревновательный период, был обнаружен запрещенный препарат. Об этом сообщается на официальном сайте Всемирного боксёрского совета (WBC).

В сообщении говорится, что в допинг-пробе действующего чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по версии WBC был обнаружен метаболит кокаина.

По факту нарушения Бенавидесом антидопинговых правил проводится проверка. Спортсмен, которому грозит дисквалификация, отказался от вскрытия пробы B.

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