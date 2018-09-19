Различная реализация позволила «МЮ» одержать победу над «Янг Бойз»

Берн, , 23:59 — REGNUM 19 сентября на стадионе «Стад де Сюисс Ванкдорф» между коллективами «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «манкунианцев» со счетом 3:0.

На 35-й минуте чемпион мира 2018-го года с составе национальной сборной Франции Поль Погба открыл счет — 0:1. Через 9 минут Погба оформил дубль, реализовав пенальти — 0:2. На экваторе второй половины Антони Марсияль довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Янг Бойз"/"МЮ»)

Удары 17/15

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения 45%/55%

Нарушения правил 12/8

Поданные угловые 9/7

«Манчестер Юнайтед», набрав 3 очка, поднялся на первую строчку в группе G. «Янг Бойз» без очков занял последнее место.

Стартовые составы на матч:

«Янг Бойз»: фон Балльмос, Камара, фон Берген, Бенито, Мбабу, Сулеймани, Соу, Фасснахт, Саного, Ассале, Оаро.

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Далот, Шоу, Погба, Марсияль, Фред, Матич, Рашфорд, Лукаку.

Бригада арбитров: Дениз Айтекин | Эдуард Байтингер | Рафаэль Фольтин.

Желтые карточки: Фред — 49, Ассале — 82.

Забитые мячи: Погба 35 — 0:1, Погба (пен) 44 — 0:2, Марсияль 66 — 0:3.