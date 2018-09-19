«Ювентус» одержал уверенную победу над «Валенсией» в матче Лиги Чемпионов

Валенсия, Испания, 19 сентября 2018, 23:57 — REGNUM 19 сентября на стадионе «Месталья» между коллективами «Валенсия» и «Ювентус» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «старой синьоры».
Первый мяч под занавес первой половины матча забил хавбэк национальной сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич ударом с пенальти — 0:1. На 51-й минуте Пьянич оформил дубль, уверенно реализовав второй свой пенальти в этой встрече — 0:2.
Статистика матча («Валенсия"/"Ювентус»)
Удары 26/10
Удары в створ ворот 8/4
Процент владения 52%/48%
Нарушения правил 14/10
Поданные угловые 10/2
Набрав 3 очка «Ювентус» поднялся на 2-ю позицию в группе H. «Валенсия» без очков идет на 3-м месте.
Стартовые составы на матч:
«Валенсия»: Нето, Везу, Мурильо, Гайа, Паулиста, Гедеш, Парехо, Васс, Солер, Батшуайи, Родриго.
«Ювентус»: Щенсный, Сандро, Консело, Кьеллини, Бонуччи, Хедира, Пьянич, Матуиди, Роналду, Манджукич, Бернандески.
Бригада арбитров: Феликс Брих | Марк Борш | Штефан Лупп.
Желтые карточки: Парехо — 44, Мурильо — 50, Везу — 53, Сандро — 59, Щенсный — 82, Ругани — 90+6.
Красные карточки: Роналду — 30.
Не реализованные пенальти: Парехо — 90+6.
Забитые мячи: Пьянич 45 (пен) — 0:1, Пьянич 51 (пен) — 0:2.