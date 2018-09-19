«Реал» без проблем разгромил «Рому» со счетом 3:0

Мадрид, , 23:56 — REGNUM 19 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» между коллективами «Реал» и «Рома» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «сливочных».

На исходе первой половины матча лидер сборной Испании Иско открыл счет — 1:0. На 58-й минуте валийский вингер Гарет Бейл удвоил преимущество хозяев — 2:0. Голевую передачу на свой счет записал Лука Модрич. В компенсированное время Мариано Диас довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Реал"/"Рома»)

Удары 30/12

Удары в створ ворот 11/4

Процент владения 57%/43%

Нарушения правил 16/11

Поданные угловые 7/4

«Реал», набрав 3 очка, возглавил таблицу группы G. «Рома» без очков опустилась на последнюю позицию.

Стартовые составы на матч:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Бейл, Иско, Бензема.

«Рома»: Ульссен, Коларов, Манолас, Фасио, Флоренци, Де Росси, Заниоло, Н’Зонзи, Ундер, Джеко, Эль-Шаарави.

Главный арбитр матча: Бьорн Кейперс.

Желтые карточки: Рамос — 23, Де Росси — 44, Джеко — 76.

Забитые мячи: Иско 45 — 1:0, Бейл 58 — 2:0, Диас 90+2 — 3:0.