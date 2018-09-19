«Манчестер Сити» потерпел домашнее поражение от «Лиона» в матче ЛЧ

Манчестер, Великобритания, 19 сентября 2018, 23:54 — REGNUM 19 сентября на стадионе «Этихад» между коллективами «Манчестер Сити» и «Лион» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось сенсационной победой французского клуба.
На 26-й минуте Максвелл Корне открыл счет, замкнув передачу Мемфиса Депая — 0:1. Через 17 минут чемпион мира 2018-го года Набиль Фекир удвоил преимущество гостей — 0:2. На экваторе второй половины португальский атакующий полузащитник Бернарду Сильва вернул «горожан» в игру — 1:2. Автором голевой передачи стал Лерой Сане.
Статистика матча («МС"/"Лион»)
Удары 22/11
Удары в створ ворот 8/4
Процент владения 64%/36%
Нарушения правил 14/11
Поданные угловые 7/1
«Лион», набрав 3 очка, поднялся на 1-е место. «Манчестер Сити» без очков опустился на последнюю позицию группы F.
Стартовые составы на матч:
«МС»: Мораеш, Уокер, Ляпорт, Стоунс, Делф, Гюндоган, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Сильва, Жезус.
«Лион»: Лопес, Денайер, Марсело, Рафаэл, Менди, Ауар, Фекир, Корне, Диоп, Н’Домбеле, Депай.
Бригада арбитров: Даниэль Орсато | Лоренцо Манганелли | Фабиан Прети.
Желтые карточки: Фекир — 77, Агуэро — 90+1, Траоре — 90+4.
Забитые мячи: Корне 26 — 0:1, Фекир 43 — 0:2, Сильва 67 — 1:2.