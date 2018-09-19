Два отмененных гола не помогли «Виктории» избежать потери очков от «ЦСКА»

Прага, , 23:52 — REGNUM 19 сентября на стадионе «Дусан Арена» между коллективами «Виктория Плзень» и «ЦСКА» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Первый мяч на 29-й минуте забил 25-летний форвард сборной Чехии Михал Крменчик, замкнув передачу Людека Перницы — 1:0. Через 12 минут Крменчик удвоил преимущество хозяев, оформив дубль — 2:0. В дебюте второй половины матча Федор Чалов вернул «армейцев» в игру — 2:1. Результативную передачу на свой счет записал Никола Влашич. На 90+5-й минуте Никола Влашич реализовал пенальти и спас ничью для «армейцев» — 2:2.

Статистика матча («Виктория Плзень"/"ЦСКА»)

Удары 9/17

Удары в створ ворот 4/8

Процент владения 44%/56%

Нарушения правил 15/15

Поданные угловые 5/4

Набрав 1 очко «Виктория Плзень» заняла третью позицию в группе G. «ЦСКА» с тем же количеством очков идет строчкой выше.

Стартовые составы на матч:

«Виктория Плзень»: Козачик, Губник, Лимберски, Ржезник, Перница, Горжава, Копиц, Грошовски, Коваржик, Коларж, Крменчик.

«ЦСКА»: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов, Бийол, Дзагоев, Обляков, Влашич, Чалов.

Бригада арбитров: Бенуа Бастьен | Хишам Закрани | Фредерик Акет.

Желтые карточки: Ефремов — 4, Ахметов — 68, Бийол — 73, Губник — 80, Сигурдссон — 82, Бекао — 86, Ржезничек — 88, Лимберски — 90+6.

Забитые мячи: Крменчик 29 — 1:0, Крменчик 41 — 2:0, Чалов 49 — 2:1, Влашич 90+5 (пен) — 2:2.