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Роналду удалён с поля в первой игре за «Ювентус» в Лиге чемпионов

Спорт

Получив красную карточку, 33-летний футболист покинул поле в слезах

Роналду удалён с поля в первой игре за «Ювентус» в Лиге чемпионов
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Криштиану Роналду

Валенсия, Испания, 19 сентября 2018, 23:43 — REGNUM  Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду получил красную карточку в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Валенсии».

Футболист был удалён с поля на 29-й минуте встречи за то, что ударил защитника Джейсона Мурильо в борьбе за позицию на входе в чужую штрафную. После решения арбитра Феликаса Бриха 33-летний португальский форвард покинул поле в слезах.

Отметим, что Роналду впервые за свою карьеру оказался удалён с поля в матче Лиги чемпионов, при этом красная карточка стала уже 11-й на счету футболиста.

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» в преддверии сезона 2017/2018 после девяти лет выступлений за мадридский «Реал».

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