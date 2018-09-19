«Хоффенхайм» упустил победу над «Шахтером» в матче ЛЧ

Киев, , 21:48 — REGNUM 19 сентября на стадионе «Металлист» между коллективами «Шахтер» и «Хоффенхайм» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей 2:2.

Первый мяч в дебюте первой половины забил австрийский центральный атакующий полузащитник Флориан Гриллич — 0:1. Голевой передачей отметился Леонардо Битенкур. Через 21 минуту Исмаили вновь сделал счет равным — 1:1. Под занавес тайма Ховард Нортвейт забил точным ударом головы, замкнув навес Андрея Крамарича — 1:2. В конце матча Майкон сравнял счет после навеса Тайсона с углового — 2:2.

Статистика матча («Шахтер"/"Хоффенхайм»)

Удары 11/16

Удары в створ ворот 5/6

Процент владения 62%/38%

Нарушения правил 9/9

Поданные угловые 3/9

Набрав первое очко «Хоффенхайм» занял первую строчку группы F. «Шахтер» с тем же количеством очков идет позицией ниже.

Стартовые составы на матч:

«Шахтер»: Пятов, Бутько, Исмаили, Хочолава, Ракицкий, Тайсон, Марлос, Степаненко, Болбат, Патрик, Мораеш.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Нортвейт, Фогт, Пош, Кадержабек, Битенкур, Гриллич, Шульц, Салаи, Крамарич, Жоэлинтон.

Бригада арбитров: Якоб Кехлет | Ларс Хуммельгор | Хейне Соренсен.

Желтые карточки: Гриллич — 29, Мораеш — 45, Патрик — 52, Ракицский — 78.

Забитые мячи: Гриллич 6 — 0:1, Исмаили 27 — 1:1, Нортвейт 38 — 1:2, Майкон 81 — 2:2.