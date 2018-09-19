«Аякс» разгромил АЕК в первом туре Лиги чемпионов

Амстердам, , 21:47 — REGNUM 19 сентября на стадионе «Йохан Кройф Арена» между коллективами «Аякс» и «АЕК Афины» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось победой голландского клуба.

В первой же атаке во второй половине матча крайний фланговый защитник национальной сборной Аргентины Николас Тальяфико открыл счет, замкнув прострел Дэвида Нереса — 1:0. Через 31 минуту Донни ван де Бек удвоил преимущество — 2:0. В конце матча Тальяфико оформил дубль и установил окончательный счет — 3:0.

Статистика матча («Аякс» / АЕК)

Удары 15/4

Удары в створ ворот 6/0

Процент владения 60%/40%

Нарушения правил 10/10

Поданные угловые 13/3

Одержав первую победу и набрав 3 очка, «Аякс» поднялся на первую строчку в группе E. АЕК (Афины) без очков занял последнее место.

Стартовые составы на матч:

«Аякс»: Онана, Мазрауи, Блинд, де Йонг, Тальяфико, Шене, Эйтинг, Нерес, Зиеш, Тадич, Хунтелаар.

АЕК: Баркас, Ламбропулос, Иконому, Хульт, Чосич, Бакакис, Симоеш, Клонаридис, Манталос, Галанопулос, Понсе.

Бригада арбитров: Карлос дел Серро Гранде | Хуан Юсте | Роберто Алонсо.

Желтые карточки: Алеф — 72, Де Йонг — 74, Манталос — 75, Зиеш — 76, Тальяфико — 88.

Забитые мячи: Тальяфико 46 — 1:0, ван де Бек 77 — 2:0, Тальяфико 90 — 3:0.