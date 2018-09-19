Узбекистан проводил паралимпийцев на Параазиатские игры в Индонезии

Ташкент, , 18:59 — REGNUM В Узбекистане состоялась торжественная церемония проводов сборной на Параазиатские игры в Джакарте, которые пройдут с 6 по 13 октября, сообщили 19 сентября в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.

В ходе церемонии президент НОК Умид Ахматджанов выразил надежду на то, что паралимпийская сборная Узбекистана выступит не менее достойно, чем на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Как сообщало ИА REGNUM, на XVIII Азиатских играх в Индонезии сборная Узбекистана заняла пятое место, что стало лучшим результатом за всю историю участия сборной в играх.

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