Главы 13 антидопинговых агентств высказались против решения WADA по РУСАДА

Лондон, , 16:49 — REGNUM Главы 13 антидопинговых агентств призвали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстанавливать членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Коллективное заявление от 13 антидопинговых агентств было опубликовано сегодня, 19 сентября, на сайте Антидопинговой организации Великобритании.

В заявлении сказано, что руководства 13 антидопинговых агентств не могут понять и принять тот простой, почему если РУСАДА не выполнило два оставшихся для восстановления членства условия — признание доклада Макларена и обеспечение доступа WADA к Московской лаборатории — комитет WADA все равно рекомендовал восстановить членство РУСАДА.

«В интересах защиты прав чистых спортсменов, поддержки доверия к мировому спорту, мы призываем WADA отложить решение исполкома по России до ясного публичного исполнения Россией этих условий», — сказано в заявлении.

Заявление подписали руководители антидопинговых агентств Великобритании, США, Канады, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии, Японии, Австрии, Германии, Финляндии, Норвегии, Польши, Нидерландов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября комитет WADA по соответствию принял решение о восстановлении членства РУСАДА с 20 сентября.