Удмуртия подписала соглашение с компанией-разработчиком World of Tanks

Ижевск, , 15:08 — REGNUM Корпорация развития Удмуртии в рамках мероприятий, посвященных Дню оружейника, подписала соглашение с компанией Wargaming, которая разработала более 15 продуктов для различных платформ, в том числе игру World of Tanks. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Переговоры сторон начались еще в апреле 2018 года. В процессе также принимало участие министерство культуры и туризма региона. Соглашение предполагает сотрудничество по развитию компьютерного спорта как части международного спортивного движения в Удмуртии.

«Прежде всего, это взаимодействие по проведению соревнований по киберспорту, а также участие в программе празднования 100-летия Михаила Тимофеевича Калашникова в 2019 году, и, безусловно, развитие военно-промышленного туризма», — прокомментировал договоренности генеральный директор Корпорации развития Удмуртии Дмитрий Генералов.

Продуктовый директор Wargaming Вячеслав Макаров отметил, что компания широко сотрудничает с военными музеями и проводит много совместных мероприятий на военную тематику — День танкиста в Минске, танковый фестиваль Танкфест в Бовингтоне и другие мероприятия, связанные с демонстрацией военной техники, с военной историей. Компании очень важно развивать региональные программы.

«Ижевск как большой регион с оружейной историей, как место деятельности Михаила Тимофеевича Калашникова, конечно же, для нас является очень важной точкой, поскольку мы сейчас расширяем в том числе и тематику наших игр. Мы также начинаем очень сильно затрагивать тему стрелкового оружия, и в этом смысле на нашей карте интересов Ижевск становится еще более важным», — добавил он.

Wargaming — международная компания, участвующая в крупнейших мероприятиях гейм-индустрии по всему миру. На сегодняшний день аудитория проектов компании насчитывает более 110 млн пользователей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 18 по 22 сентября в Ижевске проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню оружейника.

Одним из мероприятий стал Форум оружейников, в котором принимают участие около 500 гостей. Ключевыми темами Форума стали повышение конкурентоспособности и диверсификация предприятий отрасли.

Накануне было подписано соглашение с Фондом Росконгресс, который будет организовывать Форум в течение следующих пяти лет.

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