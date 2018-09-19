Родченков: восстановление РУСАДА в правах — катастрофа «чистого спорта»

Вашингтон, , 13:02 — REGNUM В том случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), это будет иметь катастрофические последствия для «чистого спорта», заявил информатор WADA Григорий Родченков. Об этом сообщает телеканал USA Today.

По сведениям телеканала, Родченков призвал WADA не восстанавливать РУСАДА в правах на исполкоме, который пройдёт на Сейшельских островах 20 сентября. По словам экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, международная организация «не должна стать жертвой манипуляций и «руки Кремля».

Также возмущение Родченкова вызвал тот факт, что после Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября вице-президент WADA Линда Хеллеланд заявила о намерении голосовать против восстановления в правах РУСАДА на предстоящем заседании исполнительного комитета организации.

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