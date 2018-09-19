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Команда «КАМАЗ-мастер» выставит на китайский этап ралли три грузовика

Спорт

Китайский этап ралли пройдет с 23 по 28 сентября

Команда «КАМАЗ-мастер» выставит на китайский этап ралли три грузовика
Daniel P. Gauer
Грузовик команды «КАМАЗ-мастер» на ралли

Москва, 19 сентября 2018, 10:20 — REGNUM  Российская команда «КАМАЗ-мастер» выставит на китайскую часть ралли «Шелковый путь — 2018» три спортивных грузовика, сообщает 19 сентября пресс-служба команды.

Китайский этап ралли пройдет с 23 по 28 сентября 2018 года по маршруту Сиань — Алашань-Цзоци. Все этапы, протяженностью которых составляет 1600 км, пройдут по пустынному ландшафту.

«Команда «КАМАЗ-мастер» выставит на гонку три спортивных грузовика, один из которых КАМАЗ с российско-китайским экипажем команды «Один пояс — один путь», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 15 сентября в Туркмении прошел ралли-рейд Turkmen Desert Race. Общая протяженность трассы составила 1571 км, большая часть пути проходила через пустыню Каракумы. Обе команды «КАМАЗ-мастер», принимавшие участие в ралли, уступили победу белорусскому экипажу МАЗа.

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