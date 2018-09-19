Огонь игр «Дети Азии» прибудет на Сахалин под Новый год

Москва, , 08:45 — REGNUM В последний день уходящего 2018 года на Сахалин будет доставлен огонь первых зимних международных игр «Дети Азии». Об этом сообщил 19 сентября глава департамента Эстафеты огня 28-й Всемирной зимней Универсиады Кирилл Пяртель.

По его словам, огонь международных игр будет зажжен 21 декабря 2018 года в Якутии — в «месте рождения» игр и прибудет в Южно-Сахалинск 31 декабря 2018 года.

«Огонь посетит все муниципальные районы (Сахалинской) области», — цитирует ТАСС слова Пяртеля.

Как сообщало ИА REGNUM, на IV Восточном экономическом форуме, проходившем в столице Приморского края — Владивостоке — в павильоне Сахалинской области были представлены игры «Дети Азии» и горнолыжный комплекс «Горный воздух». Напомним, первые зимние международные игры «Дети Азии» пройдут на Сахалине с 8 по 17 февраля 2019 года.

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