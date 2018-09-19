«Галатасарай» забил три безответных мяча в ворота «Локомотива» в матче ЛЧ

Анкара, , 00:00 — REGNUM 18 сентября на стадионе «Тюрк Телеком Арена» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19 между коллективами «Галатасарай» и «Локомотив». Противостояние завершилось крупным поражением «железнодорожников».

Первый мяч в дебюте матча забил вингер национальной сборной Кабо-Верде Гарри Мендеш Родригеш — 1:0. Голевой передачей отметился Эмре Акбаба. На экваторе второй половины Эрен Дердийок снял все вопросы об исходе матча — 2:0. В компенсированное время матча Селчук Инан довел счет до разгромного, реализовав пенальти — 3:0.

Статистика матча («Галатасарай"/"Локомотив»)

Удары 17/11

Удары в створ ворот 8/3

Процент владения 49%/51%

Поданные угловые 7/6

Нарушения правил 12/16

«Локомотив» без очков опустился на последнее место в группе D. «Галатасарай» занял первую строчку, набрав по итогам тура 3 балла.

Стартовые составы на матч:

«Галатасарай»: Муслера, Азиз, Линнес, Донк, Нагатомо, Беланда, Ндиайе, Фернандо, Родригеш, Дердийок, Акбаба.

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Идову, Фернандеш, Крыховяк, Игнатьев, Денисов, Ал. Миранчук, Фарфан.

Бригада арбитров: Джанлука Рокки | Мауро Тонолини | Филипо Мели.

Желтые карточки: Чорлука — 23, Ндиайе — 42, Идову — 60, Фернандо — 72, Денисов — 88, Гильерме — 90+4.

Красные карточки: Ндиайе — 87.

Забитые мячи: Родригеш 9 — 1:0, Дердийок 67 — 2:0, Инан 90+4 (пен) — 3:0.