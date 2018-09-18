В перестрелке между «Ливерпулем» и «ПСЖ» удачливее оказались первые

Лондон, , 23:55 — REGNUM 18 сентября на стадионе «Энфилд» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 между коллективами «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен». Противостояние завершилось минимальной победой «мерсисайдцев» со счетом 3:2.

Первый мяч на 31-й минуте первой половины забил скоростной форвард сборной Англии Даниэль Старридж после навеса Эндрю Робертсона — 1:0. Через 5 минут Джеймс Милнер удвоил преимущество английского клуба, реализовав пенальти — 2:0. Под занавес тайма Томас Менье вернул гостей в игру — 2:1. В конце второй половины чемпион мира 2018-го года Килиан Мбаппе сделал счет равным — 2:2. В компенсированное время Роберто Фирмино стал автором последнего забитого в этой встрече мяча — 3:2.

Статистика матча («Ливерпуль"/"ПСЖ»)

Удары 17/8

Удары в створ ворот 7/5

Процент владения 50%/50%

Поданные угловые 13/1

Нарушения правил 13/11

Набрав 3 очка, «Ливерпуль» стал единоличным лидером группы C. «Пари Сен-Жермен» без очков опустился на последнюю позицию.

Стартовые составы на матч:

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Милнер, Хендерсон, Мане, Салах, Старридж.

«ПСЖ»: Ареола, Сильва, Кимпембе, Менье, Бернат, Маркиньос, Рабио, Ди Мария, Неймар, Кавани, Мбаппе.

Бригада арбитров: Джюнейт Чакыр | Баттахин Дюран | Тарик Онгун.

Желтые карточки: ван Дейк — 27, Менье — 45+1.

Забитые мячи: Старридж 31 — 1:0, Милнер (пен) 36 — 2:0, Менье 40 — 2:1, Мбаппе 83 — 2:2, Фирмино 90+3 — 3:2.