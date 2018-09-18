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«Боруссия» одержала минимальную победу над «Брюгге» в первом туре ЛЧ

Спорт

Набрав 3 очка «шмели» заняли второе место в группе A. «Брюгге» без очков опустился на последнюю позицию

«Боруссия» одержала минимальную победу над «Брюгге» в первом туре ЛЧ
Иллюстрация: Vividscreen.info
Футбол

Брюссель, 18 сентября 2018, 23:51 — REGNUM  18 сентября на стадионе «Ян Брейдел» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 между коллективами «Брюгге» и «Боруссия» (Дортмунд). Противостояние завершилось победой «шмелей» со счетом 1:0.

Единственный мяч под занавес второй половины забил вышедший на замену вингер национальной сборной США Кристиан Пулишич — 0:1.

Статистика матча («Брюгге"/"Боруссия»)

Удары 11/11

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения 43%/57%

Поданные угловые 4/6

Нарушения правил 10/5

Набрав 3 очка «шмели» заняли второе место в группе A. «Брюгге» без очков опустился на последнюю позицию.

Стартовые составы на матч:

«Брюгге»: Летица, Пулен, Митрович, Денсвил, Ритс, Влитинк, Ванакен, Вормер, Греневельд, Мораэс, Воссен.

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Пищек, Шмельцер, Гетце, Ройс, Санчо, Вайгль, Витсель, Вульф.

Бригада арбитров: Данни Маккели | Марио Дикс | Хессел Стеегстра.

Желтые карточки: Вайгль — 20, Кагава — 90.

Забитые мячи: Пулишич 85 — 0:1.

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