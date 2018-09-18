«Интер» одержал сенсационную волевую победу над «Тоттенхэмом»

Рим, , 21:50 — REGNUM 18 сентября на стадионе «Джузеппе Меацца» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 между коллективами «Интер» и «Тоттенхэм». Противостояние завершилось невероятной волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Первый мяч в дебюте второй половины забил атакующий полузащитник национальной сборной Дании Кристиан Эриксен, воспользовавшись моментом — 0:1. Под занавес матча Мауро Икарди сравнял счет, замкнув прострел Квадво Асамоа — 1:1. Через 7 минут уругвайский хавбек Матиас Весино впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

Статистика матча («Интер» / «Тоттенхэм»)

Удары 9/9

Удары в створ ворот 3/7

Процент владения 48%/52%

Поданные угловые 6/4

Нарушения правил 12/14

Набрав 3 очка, «Интер» поднялся на 2-ю строчку группы B. «Тоттенхэм» без очков опустился на 3-ю позицию.

Стартовые составы на матч:

«Интер»: Ханданович, де Врей, Асамоа, Миранда, Шкриниар, Весино, Наингголан, Политано, Перишич, Брозович, Икарди.

«Тоттенхэм»: Ворм, Вертонген, Санчес, Орье, Дэвис, Дайер, Ламела, Дембеле, Эриксен, Сон, Кейн.

Бригада арбитров: Клеман Турпен | Николя Дано | Сириль Грингор.

Желтые карточки: Шкриниар — 21, Санчес — 38, Перишич — 43, Вертонген — 52, Ворм — 82.

Забитые мячи: Эриксен 54 — 0:1, Икарди 86 — 1:1, Весино 90+3 — 2:1.