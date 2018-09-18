Вице-президент WADA выступила против восстановления РУСАДА

Монреаль, Канада, , 19:12 — REGNUM Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила о намерении голосовать против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на предстоящем заседании исполнительного комитета WADA, передаёт 18 сентября «Би-би-си».

Как сообщается, Хеллеланд признала прогресс и усилия, предпринятые РУСАДА, но заявила, что не поддержит восстановление членства российского агентства «до тех пор, пока не будет признан доклад Ричарда Макларена и WADA не получит доступа к пробам в московской лаборатории».

Вице-президент также отметила, что новое предложение WADA является существенным отступлением от первоначальной дорожной карты, и лично она намерена «защищать предыдущие решения исполнительного комитета».

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября комиссия по соответствию WADA рекомендовала исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА в правах. Позднее было обнародовано письмо руководителей WADA к министру спорта России Павлу Колобкову, в котором агентство предложило российской стороне компромисс.

Заседание исполнительного комитета WADA, на котором будет рассматриваться вопрос о статусе РУСАДА, назначено на 20 сентября.

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