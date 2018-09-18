Италия не будет претендовать на проведение Олимпиады-2026

Милан, Италия, , 17:06 — REGNUM Совместная заявка Милана, Турина и Кортины д’Ампеццо на проведение Олимпиады-2026 представляется правительству Италии неудовлетворительной и не будет поддержана государством, заявил во вторник, 18 сентября, заместитель премьер-министра страны Джанкарло Джорджетти, передает Affari Italiani.

Вместе с тем губернатор региона Венето, где располагается Кортина, Лука Дзайа, и губернатор Ломбардии (Милан) Аттилио Фонтана выпустили совместное заявление, в котором отметили, что даже без участия Турина и поддержки со стороны правительства Ломбардия и Венето могут претендовать на проведение Олимпиады.

Ранее предполагалось, что три североитальянских города проведут Олимпиаду совместными усилиями. Два из них ранее уже принимали игры: Турин — в 2006 году, Кортина — в 1956 году.

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