Один из самых известных бойцов ММА в Японии умер от рака

Гуам, США, , 15:50 — REGNUM В Японии на 42-м году жизни скончался боец смешанного стиля Норифуми Ямамото. В 2000-х он считался одним из самых известных бойцов ММА в стране. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, о котором Ямамото официально объявил 21 августа, сообщает MMA Fighting.

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На официальной странице спортсмена в Twitter подтвердили, что боец умер 18 сентября. Авторы аккаунта поблагодарили всех фанатов бойца за поддержку по ходу его карьеры и после объявления о смертельном заболевании.

Добавим, что перед смертью Ямамото был госпитализирован в Гуам, где проходил лечение.

Боец, выступавший в рамках смешанных боевых единоборств в промоушенах Shooto, K-1, Dream и UFC, выиграл 18 поединков и потерпел шесть поражений. Нокаутирован он был лишь однажды.

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