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Петербургские паралимпийцы «на коне»

Спорт

Спортсмены из Санкт-Петербурге завоевали 8 медалей в Чемпионате России по конному спорту

Петербургские паралимпийцы «на коне»
© Благотворительный фонд «Точка опоры»
Конники ЧР ЛИН

Санкт-Петербург, 18 сентября 2018, 13:54 — REGNUM  С 11 по 14 сентября Кострома принимала у себя Чемпионат России по конному спорту среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Петербургские паралимпийцы заевали 8 медалей на соревнованиях.

Как сообщает благотворительный фонд «Точка опоры», на Чемпионате России по паралимпийской выездке выступило двадцать шесть спортивных пар. Всадники соревновались в программах: Предварительный, Командный приз, КЮР (вольный стиль, эффектные движения и элегантность).

Восемь медалей завоевали петербургские спортсмены из ОКЦ «Солнечный остров»: Екатерина Кириенкова — абсолютный победитель — три золотые медали, Ефимова Екатерина взяла серебро и бронзу, Алексей Хренов так же серебро и бронзу, Андрей Сидоров — серебро.

При поддержке партнёров БФ «Точка опоры» и частных благотворителей было заказано и передано в «Солнечный остров» три новых седла:

«Прекрасная амуниция позволяет спортсменам правильно и результативно готовиться к соревнованиям любого уровня и в любых условиях. Спасибо большое!», — отметила в разговоре с БФ «Точка опоры» Ольга Сочеванова, тренер паралимпийской сборной Петербурга по конному спорту.

Для завершения проекта желающие могут поддержать петербургскую сборную в приобретении амуниции для петербургских всадников.

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Паралимпийский спорт
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