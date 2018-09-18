Михаил Южный признался, что даже не рассчитывал на такую долгую карьеру

Москва, , 13:14 — REGNUM Двукратный победитель Кубка Дэвиса, россиянин Михаил Южный даже не мог и предположить, что его профессиональная карьера в теннисе станет такой долгой. В этом он признался в интервью пресс-службе Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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«Я могу сказать, что у меня была прекрасная карьера. Никогда не думал, что смогу играть до 2018 года и делать это на высоком уровне», — сказал спортсмен.

Южный посетовал, что в текущем сезоне показывал не очень хорошие результаты, однако заявил, что силы у него ещё есть и он чувствует, что ещё может побеждать. Но решение о завершении карьеры окончательное. Одна из главных причин — семья и дети.

«Не хочу, чтобы мои дети прожили мою жизнь, думаю, это мне пора пожить их жизнью», — пояснил Михаил Южный.

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Как сообщало ИА REGNUM, о завершении своей карьеры российский теннисист Михаил Южный объявил на турнире в Атланте после победы в матче первого тура над американцем Эмилем Райнбергом в июле 2018 года. Последним для него станет турнир АТП St. Petersburg Open, который пройдёт в сентябре в Северной столице. Южный начнёт выступления матчем с боснийцем Мирзой Башичем.

Напомним, Южный начал играть на взрослом уровне в 1999 году. За свою карьеру он десять раз выигрывал турниры ATP в одиночном разряде, а также завоевал девять трофеев в парном разряде. На данный момент спортсмен занимает 105-е место в рейтинге ATP.

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