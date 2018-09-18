Эвра о плевке Косты: «Символ «Ювентуса» – зебра, а не лама»

Рим, , 13:11 — REGNUM Экс-защитник туринского «Ювентуса» Патрик Эвра прокомментировал «скандальный инцидент», который произошел в матче четвертого тура серии A между командами «Ювентус» и «Сассуоло». Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, футболист туринской команды Дуглас Косте был удален с поля за плевок в лицо полузащитника «Сассуоло».

"Ты же знаешь, что символ «Ювентуса» — зебра, а не лама, — сказал Эвра, обращаясь к футболисту туринской команды. — Ты извинился за свой поступок, но люди никогда не узнают, что он сказал тебе».

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