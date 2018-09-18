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Эвра о плевке Косты: «Символ «Ювентуса» – зебра, а не лама»

Спорт

Футболист туринской команды Дуглас Косте был удален с поля за плевок в лицо полузащитника «Сассуоло» в матче четвертого тура серии A

Рим, 18 сентября 2018, 13:11 — REGNUM  Экс-защитник туринского «Ювентуса» Патрик Эвра прокомментировал «скандальный инцидент», который произошел в матче четвертого тура серии A между командами «Ювентус» и «Сассуоло». Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, футболист туринской команды Дуглас Косте был удален с поля за плевок в лицо полузащитника «Сассуоло».

"Ты же знаешь, что символ «Ювентуса» — зебра, а не лама, — сказал Эвра, обращаясь к футболисту туринской команды. — Ты извинился за свой поступок, но люди никогда не узнают, что он сказал тебе».

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