Эвра о плевке Косты: «Символ «Ювентуса» – зебра, а не лама»

Рим, 18 сентября 2018, 13:11 — REGNUM Экс-защитник туринского «Ювентуса» Патрик Эвра прокомментировал «скандальный инцидент», который произошел в матче четвертого тура серии A между командами «Ювентус» и «Сассуоло». Об этом сообщает Football Italia.
Напомним, футболист туринской команды Дуглас Косте был удален с поля за плевок в лицо полузащитника «Сассуоло».
"Ты же знаешь, что символ «Ювентуса» — зебра, а не лама, — сказал Эвра, обращаясь к футболисту туринской команды. — Ты извинился за свой поступок, но люди никогда не узнают, что он сказал тебе».
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