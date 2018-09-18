«Формула-1» разрешила букмекерским компаниям спонсировать гоночные серии

Лондон, , 12:38 — REGNUM Управляющая «Формулой-1» американская компания Liberty Media разрешила букмекерским конторам спонсировать гоночные серии, сообщает Financial Times.

Отмечается, что в результате «Формула-1» заработает более $100 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года компания Liberty Media объявила о приобретении «Формулы-1». Сумма сделки составила более $8,7 млрд.

Вместе с тем, доходы «Формулы-1» под руководством новых владельцев упали впервые за 10 лет. За прошлый год падение доходов составило около 1%, что эквивалентно £13 млн.

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