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«Формула-1» разрешила букмекерским компаниям спонсировать гоночные серии

Спорт

В результате «Формула-1» заработает более $100 млн

Лондон, 18 сентября 2018, 12:38 — REGNUM  Управляющая «Формулой-1» американская компания Liberty Media разрешила букмекерским конторам спонсировать гоночные серии, сообщает Financial Times.

Отмечается, что в результате «Формула-1» заработает более $100 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года компания Liberty Media объявила о приобретении «Формулы-1». Сумма сделки составила более $8,7 млрд.

Вместе с тем, доходы «Формулы-1» под руководством новых владельцев упали впервые за 10 лет. За прошлый год падение доходов составило около 1%, что эквивалентно £13 млн.

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Формула 1
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