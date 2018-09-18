Президент ФИФА усомнился в идее проведения матчей чемпионата Испании в США

Мадрид, , 12:17 — REGNUM Домашние матчи необходимо играть дома, а не в чужой стране, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, комментируя идею проводить матчи чемпионата Испании в США.

«В футболе общий принцип состоит в том, что ты играешь домашние матчи дома, а не в чужой стране», — цитирует Инфантино ESPN.

По его словам, ФИФА пока не получала от руководства испанского чемпионата запроса на проведение матчей за границей.

Напомним, ранее испанский футбольный клуб «Жирона» примет предложение провести матч чемпионата Испании с «Барселоной» в США.

Руководство клуба готово возместить расходы владельцев абонементов за то, что матч будет проведён не на домашнем стадионе. Матч «Жирона» — «Барселона» запланирован на конец января и должен пройти в американском Майами.

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